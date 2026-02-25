Россияне резко увеличили траты на новые машины из одной страны

ТАСС: Траты россиян на новые машины из Японии выросли более чем в два раза

В январе 2026 года жители России вложили в приобретение новых легковых автомобилей 281,9 миллиарда рублей. Рост оказался в пределах 2,1 процента по сравнению с январем 2025 года (276,2 миллиарда рублей), пишет ТАСС. Самые значительные вложения зафиксированы в машины японского производства. Россияне не скупились на них — траты увеличились в 2,2 раза, достигнув отметки 29 миллиардов рублей.

Об этом стало известно из исследования, проведенного компанией «Газпромбанк автолизинг» и агентством «Автостат». Из него следует, что единственными, кто продемонстрировал отрицательную динамику, стали китайские бренды. Россияне потратили на машины из КНР 129,4 миллиарда рублей, что на 26,2 процента хуже показателя годичной давности.

Расходы на европейские марки выросли на 59,3 процента (41,9 миллиарда рублей), американские бренды прибавили 50,6 процента (до 3,6 миллиарда), корейские — 38 процентов (до 6,4 миллиарда). Затраты на российские машины поднялись на 30 процентов (64,1 миллиарда).

Несмотря на падение абсолютных показателей, китайские автомобили по-прежнему занимают наибольшую долю в структуре рынка. На них приходится 45,9 процента от всей потраченной суммы, но по сравнению с январем 2025 года (63,5 процента) этот показатель снизился.

Доля отечественных марок выросла с 17,9 процента в январе 2025-го до 22,8 процента в январе 2026-го. Европейские бренды увеличили присутствие с 9,5 до 14,8 процента, японские — с 4,7 до 10,3 процента. Корейские модели поднялись с 1,7 до 2,3 процента, а американские — с 0,9 до 1,3 процента.

В количественном выражении лидерство также сохраняется за китайскими брендами — в январе было реализовано 33,2 тысячи машин из КНР. Совсем немного от них отстают отечественные производители с показателем 32,7 тысячи проданных экземпляров. Преодолеть пятитысячный рубеж по итогам января удалось только японским маркам, которые разошлись тиражом 5,5 тысячи единиц.

