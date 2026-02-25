Реклама

08:56, 25 февраля 2026Экономика

Россияне стали чаще отказываться от одного вида кредитов

НБКИ: Количество выданных POS-кредитов упало почти на 16 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: BigPixel Photo / Shutterstock / Fotodom

В прошлом месяце в России выдали на 15,9 процента меньше POS-кредитов (потребительский экспресс-заем, выдаваемый сразу в торговой точке), если сравнивать с декабрем 2025 года. Их количество достигло 192,4 тысячи, соответствующие данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) публикует ТАСС.

Если же сравнивать с первым месяцем прошлого года, то снижение оценивается в 2,3 процента. Больше всего в январе 2026 года POS-кредитов выдали в Москве (15,1 тысячи), Московской области (12,2 тысячи), Краснодарском крае (8,06 тысячи), а также в Санкт-Петербурге (7,53 тысячи) и Тюменской области (6,7 тысячи).

Самое сильное сокращение выдачи отмечено в Белгородской области (минус 26,1 процента), Северной Осетии (минус 20,7 процента), а также в Ростовской (минус 20,4 процента) и Московской (минус 19,7 процента) областях. В Санкт-Петербурге и столице сокращение оценивается в 18,9 и 18,8 процента соответственно.

По данным Объединенного кредитного бюро, в январе 2026 года суммарные объемы выдачи POS-кредитов в России сократились на 14 процентов в месячном выражении.

