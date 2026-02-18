Реклама

Экономика
11:44, 18 февраля 2026Экономика

В России резко упала выдача одного вида кредитов

ОКБ: Выдача POS-кредитов в России упала на 14 процентов в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

По итогам января 2026 года суммарные объемы выдачи POS-кредитов (товарных) в России сократились на 14 процентов в месячном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За отчетный период совокупный объем выдачи товарных займов на внутреннем рынке сократился до 13,78 миллиарда рублей. Для сравнения, в декабре 2025-го показатель находился на уровне 16,08 миллиарда. Таким образом, показатель за месяц упал на 2,3 миллиарда.

Вместе с заметным снижение суммы выдачи эксперты зафиксировали сокращение числа одобренных займов. Так, в январе россиянам предоставили в общей сложности 197,92 тысячи такого рода кредитов против 231,7 тысячи в декабре. В результате количество выданных POS-кредитов в стране за первый месяц 2026 года просело на 33,78 тысячи штук, резюмировали аналитики.

О том, что россиянам стали чаще отказывать в предоставлении подобных займов, ранее сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По данным экспертов, в декабре доля отказов по таким заявкам выросла на 6,7 процентного пункта (п.п.) год к году и достигла 88,2 процента. В качестве главной причины подобной динамики аналитики назвали ужесточение регулирования со стороны Центробанка.

