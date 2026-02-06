Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

НБКИ: Доля отказов по заявкам на POS-кредиты достигла 88,2 процента в декабре

По итогам декабря 2025 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты (займы, которые оформляются в магазине или на сайте в момент покупки) увеличилась на 6,7 процентного пункта (п.п.) в сравнении с тем же периодом 2024-го. О том, что россиянам стали чаще давать отрицательный ответ по такого рода обращениям, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За отчетный период доля отказов по таким заявкам на внутреннем рынке достигла 88,2 процента. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 81,5 процента. В месячном выражении доля отказов, напротив, сократилась на 1,2 п.п. (в ноябре 2025-го — 89,4 процента), уточнили аналитики.

Наибольшие доли отказов в выдаче POS-кредитов эксперты зафиксировали в Краснодарском (89,5 процента) и Ставропольском (89,2 процента) краях, а также в Ростовской (88,7 процента) области. В топ-5 по этому показателю также вошли Волгоградская и Омская области. В первом регионе доля отказов составила 88,4 процента, а во втором — 88,3 процента.

Наименьшие показатели были отмечены в Приморском крае (83,5 процента), Удмуртской Республике (85,3 процента) и Хабаровском крае (85,9 процента). Что касается крупнейших российских городов, то в Москве показатель составил 86,4 процента, а в Санкт-Петербурге — 86,3 процента, констатировали эксперты.

Одновременно с увеличением доли отказов по такого рода кредитам заметно увеличился и средний срок выданных POS-займов. В декабре показатель, по данным профильного бюро, вырос на 4,1 процента в месячном выражении и достиг 13,9 месяца. Растягивая сроки кредитов, пояснили аналитики, финансовые организации стремятся снизить долговую нагрузку граждан в соответствии с требованиями Центробанка.