Экономика
13:01, 2 февраля 2026Экономика

В России заметно выросли сроки одного вида кредитов

НБКИ: Средний срок POS-кредитов увеличился на 4,1 процента в декабре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В декабре 2025 года средний срок выданных в России POS-кредитов (займов, которые оформляются прямо в магазине или на сайте в момент покупки) увеличился на 4,1 процента в месячном выражении. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

В последний месяц прошлого года показатель составил 13,9 месяца. Для сравнения, в ноябре 2025-го он находился на уровне 13,3 месяца. В годовом выражении показатель вырос на 2 процента, резюмировали эксперты.

Наибольший срок выданных POS-кредитов аналитики зафиксировали в Иркутской области. Там показатель увеличился на 9,9 процента. В топ-5 регионов по динамике также вошли Красноярский край (плюс 8,8 процента), Саратовская область (плюс 7,7 процента), Приморский край (плюс 7,3 процента) и Белгородская область (плюс 7,1 процента). В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 1,7 и 4,8 процента соответственно.

За последнее время в России также резко выросли сроки потребительских кредитов наличными. В декабре, по данным НБКИ, показатель увеличился за год на 32,6 процента и достиг 2,4 года. Подобным образом, пояснили аналитики, финансовые организации стремятся снизить долговую нагрузку граждан в соответствии с требованиями Центробанка.

