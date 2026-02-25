Россиянка побывала в Швеции и описала особенности жизни там фразой «у нас вызывает стыд»

Российская тревел-блогерша побывала в Швеции и описала некоторые особенности жизни там фразой «у нас вызывает неловкость или даже стыд». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автора публикации успела съездить в Стокгольм и Гетеборг, где изучала быт местных. По ее словам, шведы заботятся об экологии: разделяют мусор, сдают бутылки, отказываются от одноразового пластика. «В супермаркеты приходят со своими тканевыми сумками или авоськами. У входа всегда есть огромные велопарковки, потому что автомобили давно заменили на велики и самокаты», — добавила россиянка.

Кроме того, в Швеции не привыкли выставлять богатство напоказ, покупая дорогие машины или демонстрируя роскошь другими способами. Это считается плохим тоном, объяснила блогерша. «Большинство шведов одеваются просто и удобно, я бы даже сказала скромно», — уточнила она.

Аналогичный подход находит отражение и в дизайне интерьеров в домах шведов — белые стены, натуральные материалы, черно-белые тона, функциональная мебель. «А еще много света и минимум лишнего», — заметила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась со знакомой немкой, которая назвала удивившие ее привычки россиянок. В частности, она не поняла, зачем женщины в России готовят «с запасом».

