20:38, 25 февраля 2026Силовые структуры

Российский подросток ударил отца ножом в шею

В Ленобласти 15-летний подросток зарезал отца в бане, возбуждено дело
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Кротово Ленинградской области 15-летний подросток ударил отца ножом в шею. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, между мужчиной и сыном произошел конфликт, когда они были в бане. В результате юноша набросился с ножом на родителя. Спасти потерпевшего не удалось.

Возбуждено уголовное дело, подростка задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что таксист добивал ножом в шею сбитого им мужчину в Подмосковье.

