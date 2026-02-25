Российский подросток ударил отца ножом в шею

В Ленобласти 15-летний подросток зарезал отца в бане, возбуждено дело

В Кротово Ленинградской области 15-летний подросток ударил отца ножом в шею. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, между мужчиной и сыном произошел конфликт, когда они были в бане. В результате юноша набросился с ножом на родителя. Спасти потерпевшего не удалось.

Возбуждено уголовное дело, подростка задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

