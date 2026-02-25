Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:24, 25 февраля 2026Силовые структуры

Таксист добивал ножом в шею сбитого им мужчину в Подмосковье

В Подмосковье суд арестовал таксиста за покушение на убийство двоих знакомых
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Красногорский городской суд арестовал таксиста по фамилии Аленин, обвиняемого в покушении на убийство двоих знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Подмосковья.

Преступление было совершено 19 января в Путилково, однако после него обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его смогли задержать и привлечь к уголовной ответственности лишь сейчас.

По версии следствия, Аленин за рулем автомобиля такси увидел двоих знакомых. На почве внезапно возникшей личной неприязни он сбил их, затем выскочил из машины и решил добить ножом. Он успел ранить в шею одного мужчину, но тот оказал яростное сопротивление. Таксист сбежал с места преступления.

Пострадавших госпитализировали и врачи спасли им жизнь. Аленину вменили покушение на убийство. Мотив нападения на знакомых не называется. Он заключен под стражу до 27 марта.

Ранее сообщалось, что на двух жителей Новосибирска без причин напали четверо неизвестных и жестоко избили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Гоблин счел омерзительными статьи про Галкина

    Украинский скелетонист призвал к отставке главу Международного олимпийского комитета

    ВСУ испугались достижений России в области беспилотников

    Застройщики стали чаще затягивать со сдачей домов

    Россиянам назвали главную опасность менингита

    В Азербайджане начали проверку на соответствие стандартам НАТО

    В США описали «уничтожение» истребителя F-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok