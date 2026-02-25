Таксист добивал ножом в шею сбитого им мужчину в Подмосковье

В Подмосковье суд арестовал таксиста за покушение на убийство двоих знакомых

Красногорский городской суд арестовал таксиста по фамилии Аленин, обвиняемого в покушении на убийство двоих знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Подмосковья.

Преступление было совершено 19 января в Путилково, однако после него обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его смогли задержать и привлечь к уголовной ответственности лишь сейчас.

По версии следствия, Аленин за рулем автомобиля такси увидел двоих знакомых. На почве внезапно возникшей личной неприязни он сбил их, затем выскочил из машины и решил добить ножом. Он успел ранить в шею одного мужчину, но тот оказал яростное сопротивление. Таксист сбежал с места преступления.

Пострадавших госпитализировали и врачи спасли им жизнь. Аленину вменили покушение на убийство. Мотив нападения на знакомых не называется. Он заключен под стражу до 27 марта.

