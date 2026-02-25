С ГК «Р-Фарм» взыскали миллиарды по иску «Райффайзенбанка» за кредит на «Спутник V»

АС Москвы удовлетворил иск «Райффайзенбанка» к ГК «Р-Фарм» на 37,2 млн евро

Арбитражный суд (АС) Москвы удовлетворил иск «Райффайзенбанка» к структурам ГК «Р-Фарм» и взыскал 37,2 миллиона евро (порядка 3,4 миллиарда рублей) за кредит, на который предполагалось производить в Германии российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил журнал Vademecum.

Взыскание 22,9 миллиона евро произведется с АО «Р-Фарм», а с ООО «Р-Фарм Холдинг» — 7,8 миллиона евро.

Первый иск был подан «Райффайзенбанком» в апреле 2025 года. Требования были мотивированы неисполнением обязательств заемщиком — R-Pharm Germany — по кредитной линии с лимитом 39 миллионов евро и сроком погашения до 8 октября 2024 года. «Р-Фарм» и «Р-Фарм Холдинг» выступали поручителями по обязательствам немецкой структуры группы. В августе 2025 года суд привлек R-Pharm Germany к участию в деле в качестве третьего лица, а также принял к рассмотрению встречные иски ответчиков о признании договоров поручительства недействительными.

Осенью 2025 года стороны заявляли о возможности урегулирования спора, заключив мировое соглашение, в связи с чем разбирательство несколько раз откладывалось. Однако в итоге требования кредитора были удовлетворены в полном объеме.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что предметом разбирательства мог стать инвестиционный кредит, выданный банком в 2021 году R-Pharm Germany для запуска производства биофармацевтических препаратов на заводе в немецком Иллертиссене. Речь шла о выпуске вакцин от коронавирусной инфекции. В том же году премьер-министр Баварии Маркус Зедер требовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшей регистрации российской вакцины «Спутник V». Земля планировала закупить более 2,5 миллиона доз вакцины. Однако в феврале 2022 года Зедер заявил, что власти региона заморозят производство российской вакцины в Иллертиссене, даже если препарат будет одобрен EMA. Такое решение, по его словам, принято в связи с обострением ситуации между Россией и Украиной.

Требования же структур «Р-Фарм» к банку могли быть связаны с попыткой продажи немецкого завода в 2023 году. «Райффайзенбанк» был нанят компанией для поиска покупателя, однако тематическая сделка так и не состоялась. Средства, как сообщали «Ведомости», планировалось взыскать в качестве компенсации инвестиций и недополученной прибыли.

