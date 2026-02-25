Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 13 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 по 20:00 по московскому времени сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Больше всего дронов (пять) сбили над акваторией Черного моря. По три БПЛА уничтожили в Курской области и республике Крым. Кроме того, еще два беспилотника поразили в Брянской области.

До этого сообщалось, что российские силы ПВО ликвидировали 18 дронов над Крымом. Атака на российский регион была совершена на фоне публикации заявлений президента Украины Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года.