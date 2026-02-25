Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:35, 25 февраля 2026Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 13 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 по 20:00 по московскому времени сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Больше всего дронов (пять) сбили над акваторией Черного моря. По три БПЛА уничтожили в Курской области и республике Крым. Кроме того, еще два беспилотника поразили в Брянской области.

До этого сообщалось, что российские силы ПВО ликвидировали 18 дронов над Крымом. Атака на российский регион была совершена на фоне публикации заявлений президента Украины Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле озвучили самый сложный вопрос на переговорах по Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В Британии указали Зеленскому на невозможность переломить ход конфликта с Россией

    В Госдуме отреагировали на возможную передачу Украине ядерного оружия

    В материалах дела Эпштейна не нашли сотни важных документов

    Возлюбленная Стэйтема прошлась по подиуму после критики злоупотребления филерами

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    В Кремле рассказали о возможном разговоре Путина и Трампа

    Премьер Словакии пригрозил Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok