Сугробы в Москве превзошли сами себя

Синоптик Тишковец: Столичный февраль установил рекорд по высоте сугробов

Февраль в Москве установил абсолютный рекорд по высоте сугробов. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Общая высота сугробов за весь февраль установила абсолютный исторический максимум: до сих пор такого количества снега в феврале не фиксировали ни разу. Прежний рекорд всего февраля составлял 72 сантиметра (1994 год).

Высота сугробов в среду, 25 февраля, на метеостанции ВДНХ составила 73 сантиметра при норме 38 сантиметров. В центре Москвы, на станции Балчуг, высота достигла 81 сантиметра, в Тушине — 75 сантиметров, в МГУ — 84 сантиметра. Предыдущий рекорд высоты снежного покрова на ВДНХ был в 1994 году — тогда было зафиксировано всего 65 сантиметров снега.

В Подмосковье самый большой снежный покров зафиксирован в Кашире (84 сантиметра), Черустях (80 сантиметров), Михайловском (79 сантиметров), Коломне (78 сантиметров), Серпухове (75 сантиметров) и Павловском Посаде (74 сантиметра).

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за сутки с 24 по 25 февраля выпало 23 процента месячной нормы снега.