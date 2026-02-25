Ведущая Светлана Бондарчук заявила, что ее внешность может нравиться

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук высказалась о своей внешности фразой «могу нравиться». Интервью с ней появилось на YouTube-канале фигуристки Евгении Медведевой.

57-летняя знаменитость заявила, что никогда не называла себя королевой красоты. Однако она указала, что знает, как понравиться окружающим.

«Я знаю, что я на определенный вкус. Но я могу и нравиться, если я кого-то удивлю. Мой жизненный путь — этому доказательство», — объяснила экс-супруга режиссера Федора Бондарчука.

Также спортсменка и ее гостья обсудили проблему дискриминации в обществе по возрастному признаку. По словам Бондарчук, эйджизм процветает в женской среде из-за конкуренции, поскольку в России мало мужчин и много красивых женщин. «Нас мочат свои же», — отметила бывшая модель.

В декабре 40-летняя российская актриса и певица, телеведущая и фотомодель Настя Задорожная ответила на критику внешности из-за возраста.