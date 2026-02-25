Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:43, 25 февраля 2026Экономика

Тайский «Брайтон-Бич» остался без света

В Таиланде полностью обесточили популярный среди россиян район
Виктория Клабукова

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Самый «русский район» Таиланда остался без света. Кадры публикует Telegram-канал «Реальный Таиланд Новости».

Половина района Пратамнак в городе Паттайя оказалась обесточена из-за массового обрушения опор линии электропередачи. Металлические опоры на одной из улиц у ночного тайского рынка сложились как домино. В результате тайский «Брайтон-Бич» лишился электричества. На кадрах видна груда опутанных проводами фонарных столбов и деревьев. Периодически провода вспыхивают. Сроки возобновления подачи ресурса пока неизвестны.

Ранее дождевыми водами затопило другой популярный среди россиян курорт, Бали. Из берегов вышли реки, в некоторых районах уровень воды доходил до 70 сантиметров. На побережье объявили эвакуацию. Горожане сплавлялись по улицам на надувных лодках и сап-бордах и встречали на пути питонов, которые также искали, где скрыться от прибывающей воды. Подобных масштабов сезон дождей не принимал последние 15 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле озвучили самый сложный вопрос на переговорах по Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В Венгрии назвали ответственных за блокировку нефтепровода «Дружба»

    Мерцу посоветовали посетить Москву

    В Петербурге стало меньше одного вида жилья

    В Госдуме заявили о провале Зеленского

    Опубликованы лучшие фотографии животных 2026 года

    Раскрыта неочевидная причина бессонницы

    Звезда российских сериалов назвала Кологривого заботливым папой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok