Тайский «Брайтон-Бич» остался без света

В Таиланде полностью обесточили популярный среди россиян район

Самый «русский район» Таиланда остался без света. Кадры публикует Telegram-канал «Реальный Таиланд Новости».

Половина района Пратамнак в городе Паттайя оказалась обесточена из-за массового обрушения опор линии электропередачи. Металлические опоры на одной из улиц у ночного тайского рынка сложились как домино. В результате тайский «Брайтон-Бич» лишился электричества. На кадрах видна груда опутанных проводами фонарных столбов и деревьев. Периодически провода вспыхивают. Сроки возобновления подачи ресурса пока неизвестны.

Ранее дождевыми водами затопило другой популярный среди россиян курорт, Бали. Из берегов вышли реки, в некоторых районах уровень воды доходил до 70 сантиметров. На побережье объявили эвакуацию. Горожане сплавлялись по улицам на надувных лодках и сап-бордах и встречали на пути питонов, которые также искали, где скрыться от прибывающей воды. Подобных масштабов сезон дождей не принимал последние 15 лет.