Бывший СССР
09:26, 25 февраля 2026Бывший СССР

В демонстрации Зеленским бункера увидели один знак Европе

Сезгин: Демонстрацией бункера Зеленский показывал Европе драматизм положения
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Офис Президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский демонстрировал свой бункер, чтобы показать Европе драматизм своего положения. Об этом заявил турецкий политический аналитик, исследователь Восточной Европы Ниджат Сезгин, передает РИА Новости.

«Показ бункера — это попытка визуально подчеркнуть драматизм ситуации и продемонстрировать, что руководство страны действует в условиях постоянной угрозы. Но в Европе эмоциональный эффект подобных шагов уже заметно снижается», — объяснил Сезгин.

Аналитик добавил, что таким образом украинский политик стремится сохранить интерес западной аудитории. Однако, по мнению Сезгина, чрезмерная драматизация может вызвать обратный эффект.

