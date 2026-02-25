Реклама

25 февраля 2026

В ЕС удивились «невероятной» позиции Венгрии по Украине

Розенкранц считает невероятным, что Венгрия не проявила солидарность Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министр по европейским делам Швеции Джессика Розенкранц заявила, что она все еще надеется на более решительные изменения в позиции Венгрии по Украине после проведения выборов. Об этом сообщает Politico.

По словам шведского министра, она надеется на это, потому что Европейский союз (ЕС) должен быть един во имя европейской безопасности.

«Учитывая историю Венгрии, я считаю невероятным, что они не проявили солидарность», — сказала она.

Ранее Еврокомиссия разозлилась на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за решения по Украине. ЕК обязалась продолжить попытки утвердить 20-й пакет санкций против России и согласовать отправку кредита на сумму 90 миллиардов евро Украине, несмотря на блокировку данных инициатив со стороны Будапешта.

