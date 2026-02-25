В Минске заявили о попытке втянуть Белоруссию в конфликт с Россией

Белорусская оппозиция и государства Европейского союза (ЕС) хотят втянуть страну в конфликт с Россией. Об этом заявил глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк, передает РИА Новости.

«Они говорят, что демократическая Беларусь станет гарантией безопасности Европы, но, если называть вещи своими именами, речь идет о государственном перевороте и втягивании страны в конфликт с Российской Федерацией. Это совершенно абсурдная конструкция», — сказал политик.

По словам дипломата, европейские официальные лица публично не формулируют подобных тезисов напрямую, однако фактически они транслируют через оппозиционные структуры.

«Было бы гораздо логичнее, если бы ЕС беспокоился о том, как сделать счастливыми европейцев. Но почему-то Беларусь как-то их очень интересует», — добавил Панасюк.

Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили о том, что страны Запада хотят устроить новую «цветную революцию» в Белоруссии и ищут для реализации этих целей активных либеральных политиков.