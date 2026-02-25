Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:59, 25 февраля 2026Бывший СССР

В Минске заявили о попытке втянуть Белоруссию в конфликт с Россией

Панасюк: ЕС и оппозиция хотят втянуть Белоруссию в конфликт с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

Белорусская оппозиция и государства Европейского союза (ЕС) хотят втянуть страну в конфликт с Россией. Об этом заявил глава постпредства Белоруссии при ЕС Сергей Панасюк, передает РИА Новости.

«Они говорят, что демократическая Беларусь станет гарантией безопасности Европы, но, если называть вещи своими именами, речь идет о государственном перевороте и втягивании страны в конфликт с Российской Федерацией. Это совершенно абсурдная конструкция», — сказал политик.

По словам дипломата, европейские официальные лица публично не формулируют подобных тезисов напрямую, однако фактически они транслируют через оппозиционные структуры.

«Было бы гораздо логичнее, если бы ЕС беспокоился о том, как сделать счастливыми европейцев. Но почему-то Беларусь как-то их очень интересует», — добавил Панасюк.

Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили о том, что страны Запада хотят устроить новую «цветную революцию» в Белоруссии и ищут для реализации этих целей активных либеральных политиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    В Японии испытали первое летающее беспилотное такси

    Разведывательные дроны MQ-9 превратят в носители крылатых ракет

    Власти Британии пообещали опубликовать все документы о преступлениях бывшего принца Эндрю

    Уиткофф назвал возможную «очень мощную» гарантию безопасности Украины

    Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины

    Уиткофф рассказал о креативных идеях по Украине

    Россиян предупредили о трех самых тяжелых осложнениях гонконгского гриппа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok