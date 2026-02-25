В постсоветской стране арестовали бывшего иеромонаха РПЦ

Экс-монаха РПЦ Воронцова арестовали в Казахстане за организацию наркопритона

Бывшего иеромонаха Русской православной церкви (РПЦ) Иакова (Воронцова), призывавшего создать в Казахстане новую православную церковь, арестовали на два месяца по подозрению в содержании наркопритона и хранении наркотиков. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Воронцова Галым Нурпеисов.

«Прокуратура затребовала взятие под стражу [Воронцова] на период следствия с обоснованием, что Иаков может убежать, скрыться, воспрепятствовать», — сообщил юрист.

Как сообщается, 13 февраля полиция Алма-Аты задержала экс-монаха РПЦ по подозрению в организации наркопритона и нашла в ходе обыска у него дома порошкообразные вещества. Нурпеисов подал ходатайство о домашнем аресте для подзащитного, однако суд принял сторону обвинения и продлил арест на два месяца.

Иаков Воронцов стал известен в 2022 году после критики РПЦ за поддержку специальной военной операции на Украине, призывов популяризировать казахский язык в республике и попытки зарегистрировать не связанное с Московским патриархатом религиозное объединение «Независимая община православных христиан в честь Преображения Господня». Воронцов характеризует свое объединение как «беспоповскую общину», а уголовное дело — как политическое преследование.

