12:59, 11 февраля 2026Бывший СССР

Казахстан объяснил причины экстрадиции российских активистов

ГП Казахстана: Экстрадиция активистов в Россию не вызвана политическими мотивами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

Экстрадиция оппозиционных российских активистов из Казахстана не вызвана политическими мотивами. С таким заявлением выступил заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев, передает «КазТАГ».

«Когда человек обращается, что к нему могут быть применены какие-то определенные запрещенные методы давления, мы в первую очередь эти факты обязаны изучить, ссылаясь на рекомендации авторитетов международных организаций по защите прав человека. Только после этого принимается взвешенное решение», — подчеркнул чиновник.

Койгельдиев прокомментировал сообщения об отправке в Россию оппозиционных активистов Мансура Мовлаева и Юлии Емельяновой, назвав работу по вопросам экстрадиции кропотливым трудом. По его словам, Генеральная прокуратура (ГП) Казахстана приняла решение об экстрадиции Емельяновой на основе общеуголовного обвинения в краже. Чиновник также рассказал, что российская сторона предоставила Казахстану в рамках запроса гарантии защиты Мовлаева от ненадлежащего преследования.

31 декабря 2025 года чеченскому оппозиционному активисту Мансуру Мовлаеву и российской активистке, члену штаба Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии Емельяновой отказали в убежище в Казахстане. 29 января ГП Казахстана приняла решение об их экстрадиции в течение 30 дней.

Ранее казахстанский политолог Данияр Ашимбаев рассказал о понижении статуса русского языка в проекте новой конституции республики. По словам Ашимбаева, власти Казахстана решили поменять одно слово, поскольку у них есть собственное видение о процессе нациестроительства и перспективах развития казахского языка.

