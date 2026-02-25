В России ответили на призыв Буданова не наносить удары по центрам принятия решений

Депутат Журова: Украина боится ударов по центрам принятия решений

Призывая не наносить удары по центрам принятия решений во время мирных переговоров, глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) мог бы также вспомнить об ударах по российским школам, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Хотелось бы, чтобы еще и дроны не били по школам. Потому что одно дело — центры принятия решений, а другое — школы, детские сады на территории нашего приграничья. Понятно, что, скорее всего, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) была какая-то специнформация о том, что там, якобы, размещены какие-то военные объекты, но это все равно неприемлемо», — сказала депутат.

Она также подчеркнула, что жертвами действий ВСУ нередко становится гражданское население, и призвала украинского политика сосредоточиться в большей степени на этом.

«Они это делают периодически, и должны сами себе поставить такой вопрос. Что касается центров принятия решения — наверное, боятся, что Россия может пойти на такой шаг», — заключила политик.

Ранее Буданов заявил, что Украина и Россия не должны наносить удары по центрам принятия решений друг друга. Он добавил, что в условиях переговоров обеим сторонам следует соблюдать правила и придерживаться определенных принципов.