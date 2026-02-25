В России призвали проверить осудившего СВО и получившего гражданство рэпера Markul

Глава «Зова народа» раскритиковал выдачу российского паспорта рэперу Markul

Руководитель общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев призвал оценить качество предварительной проверки при выдаче российского паспорта рэперу Markul (настоящее имя — Маркас Маркулис). Об этом пишет «Абзац».

Зайцев обратил внимание на то, что исполнитель с латвийским гражданством публично осудил проведение специальной военной операции (СВО) в 2022 году. По этой причине информация о получении им гражданства РФ вызывает вопросы, отметил общественник.

«Недопустимо, чтобы люди, использовавшие Россию как площадку для заработка, одновременно занимающиеся подрывом доверия к государству в критический момент, получали статус гражданина РФ», — подчеркнул Зайцев.

В 2022 году Markul опубликовал в социальных сетях заявление, что в его окружении «никогда не будет людей, которые смогут оправдать происходящее», добавив эмодзи флага Украины. После этого музыкант улетел в Лондон. Позже стало известно, что рэпер стал российским гражданином еще в феврале 2024 года. По данным Shot, за это ему грозит лишение родного латвийского гражданства.