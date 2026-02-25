Реклама

13:48, 25 февраля 2026Культура

В России призвали проверить осудившего СВО и получившего гражданство рэпера Markul

Глава «Зова народа» раскритиковал выдачу российского паспорта рэперу Markul
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Руководитель общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев призвал оценить качество предварительной проверки при выдаче российского паспорта рэперу Markul (настоящее имя — Маркас Маркулис). Об этом пишет «Абзац».

Зайцев обратил внимание на то, что исполнитель с латвийским гражданством публично осудил проведение специальной военной операции (СВО) в 2022 году. По этой причине информация о получении им гражданства РФ вызывает вопросы, отметил общественник.

«Недопустимо, чтобы люди, использовавшие Россию как площадку для заработка, одновременно занимающиеся подрывом доверия к государству в критический момент, получали статус гражданина РФ», — подчеркнул Зайцев.

В 2022 году Markul опубликовал в социальных сетях заявление, что в его окружении «никогда не будет людей, которые смогут оправдать происходящее», добавив эмодзи флага Украины. После этого музыкант улетел в Лондон. Позже стало известно, что рэпер стал российским гражданином еще в феврале 2024 года. По данным Shot, за это ему грозит лишение родного латвийского гражданства.

