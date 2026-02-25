В России стремительно сократилось производство автомобильных шин

«Коммерсантъ»: Выпуск автомобильных шин в России упал на 21 процент

В 2025 году стремительно сократился выпуск автомобильных шин. Объем производства покрышек всех категорий за отчетный период составил 35,1 миллиона единиц, что на 21 процент хуже результата 2024 года. Такую информацию опубликовал «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак»).

Основная доля в структуре производства в прошлом году пришлась на легковые шины — 28,1 миллиона единиц сошло с конвейеров, что составило 80 процентов от общего объема. При этом падение в этой категории относительно предыдущего года зафиксировано на уровне 20 процентов. На грузовую линейку пришлось 6 процентов от всего объема выпуска, а доля шин для строительной, горной и промышленной техники оказалась незначительной — всего 0,3 процента.

Эксперты связывают снижение производственных показателей с несколькими факторами. Прежде всего, это усиление позиций зарубежных производителей на внутреннем рынке. Основным экспортером шин в Россию выступает Китай. По информации Главного таможенного управления КНР, в 2025 году объем поставок в денежном выражении составил 510 150 000 долларов. Китайские бренды, а на рынке представлено более 200 марок из Поднебесной, суммарно занимают около трети российского шинного рынка.

Дополнительным фактором стало охлаждение отечественного автомобильного рынка. Кроме того, участники отрасли указывают на сохраняющийся дисбаланс между собственным производством и импортными поставками. Так, если выпуск легковых шин упал на 20 процентов, то их ввоз сократился лишь на 2 процента. Всего в 2025 году в страну было ввезено 25,4 миллиона таких покрышек.

Большую часть ввезенной продукции (58 процентов) составили летние модели. Доля нешипованных зимних шин достигла 23 процентов, а на ошипованные и предназначенные для ошиповки пришлось 15,5 процента.

Наибольшей популярностью у россиян по-прежнему пользуются летние покрышки, занявшие 48 процентов в объеме реализованной продукции. На втором месте оказались ошипованные и подлежащие ошиповке шины с долей 18 процентов. Всесезонные модели заняли 2,65 процента рынка.

Средневзвешенная стоимость легковой шины по итогам 2025 года увеличилась почти на 9 процентов, достигнув 7291 рубля.

