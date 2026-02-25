Реклама

18:22, 25 февраля 2026Бывший СССР

В России вспомнили о намерении ВСУ молниеносно захватить Донбасс

Стешин: ВСУ после 2015 года хотели молниеносно захватить Донбасс
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после 2015 года хотели молниеносно захватить весь Донбасс. Об этом пишет российский военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Киеве было желание осуществить операцию, аналогичную операции «Буря» времен Хорватской войны в 1990-е годы.

«[Условный украинский военный] начал бегать и выкрикивать "Oluja" (с хорватского "Буря"). Лелея надежду на молниеносную операцию по захвату Донбасса при деятельном участии товарищей из европейского филиала НАТО», — написал Стешин.

В 1995 году во время Хорватской войны началась операция «Буря», которая за четыре дня привела к ликвидации самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК). Тогда армия Хорватии в короткие сроки оттеснила сербские формирования, после чего вооруженный конфликт был завершен.

Схожую со Стешиным точку зрения в 2025 году высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его словам, Украина могла устроить в Донбассе в 2014 году нечто подобное операции «Буря».

