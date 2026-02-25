Реклама

20:05, 25 февраля 2026

В СПЧ объяснили цель атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области

Член СПЧ Ахмедова: Зеленский хочет, чтобы россияне боялись
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Владимир Зеленский, нанося удары по мирным целям, хочет испугать россиян. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по химзаводу в Смоленской области, производящему удобрения и азотные соединения.

«Где СВО и где производство удобрений. Смысл атак на такие предприятия? Исключительно террор. Зеленский хочет, чтобы мы боялись так же, как и он в своем бункере, а страх сделал бы Россию сговорчивее», — написала Ахмедова.

Об ударе украинских войск по заводу в Смоленской области стало известно ранее 25 февраля. Губернатор региона Василий Анохин ранее сообщил, что при атаке пострадали десять человек, еще семерых спасти не удалось.

