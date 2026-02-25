Реклама

Наука и техника
16:28, 25 февраля 2026

В США описали «уничтожение» истребителя F-22

19FortyFive: Истребитель пятого поколения F-22 уничтожили ракетой EA-18G
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Палубный самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growler успешно «уничтожил» более совершенный истребитель пятого поколения F-22 Raptor на учениях. Условное поражения самолета за 150 миллионов долларов описал обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

В ходе маневров на авиабазе Неллис, которые проходили в 2009 году, Growler Военно-морских сил США смог условно поразить F-22 ракетой класса «воздух-воздух». Этот эпизод привлек особое внимание, поскольку считающийся одним из самых эффективных истребителей F-22 был «сбит» самолетом четвертого поколения.

«Пилот EA-18G маневрировал в "слепых зонах" F-22, используя геометрию и осведомленность, а затем захватил цель ракетой AIM-120 AMRAAM. Это было имитацией уничтожения за пределами видимости», — пишет Касс.

Он отметил, что основные преимущества F-22 — это скорость, малозаметность и дальность обнаружения целей. Воздействие на эти аспекты может существенно ограничить эффективность «Раптора». В частности, работа систем РЭБ EA-18G может нарушить работу датчиков F-22 и лишить пилота актуальной информации. Growler способен обнаруживать излучение радаров противника и ставить помехи, которые влияют на их функциональность.

Ранее в феврале компания Lockheed Martin презентовала модель модернизированного F-22 Rartor 2.0. Перспективный самолет могут оснастить малозаметными подвесными топливными баками и новыми контейнерами с инфракрасными датчиками.

