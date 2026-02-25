VK Tech инвестирует крупную сумму в импортозамещение платформ виртуализации

VK Tech инвестирует 200 млн руб. в импортозамещение платформ виртуализации

VK Tech инвестирует 200 миллионов рублей в импортозамещение платформ виртуализации. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Облачная платформа VK Cloud от VK Tech запускает программу поддержки миграции для компаний, использующих зарубежные программные решения виртуализации. Участники смогут компенсировать фактические расходы на облачные ресурсы в период перехода — до 2 миллионов рублей. Бонусные рубли можно будет направить на оплату сервисов VK Cloud. Кроме того, компании с масштабными проектами с высоким ежемесячным потреблением вычислительных мощностей получат экспертную оценку и индивидуальный план переноса нагрузок.

После миграции компании получают доступ к облачной инфраструктуре. Программа действует для клиентов VK Cloud, у которых на момент регистрации в программе нет действующего аккаунта на платформе или не было коммерческого потребления в течение 2025 и 2026 годов. Как заявил руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко, программа миграции позволяет компаниям перейти на современную облачную платформу с минимальными затратами, сохранив устойчивость ИТ-ландшафта и бизнес-операций.

