VK Tech представила решение для оснащения переговорных комнат

14:55, 27 октября 2025

VK Tech и Yealink представили решение для оснащения переговорных комнат
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

На VK WorkSpace Сonf генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев и директор по продажам в РФ и СНГ компании Yealink Стивен Ши подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках партнерства VK Tech будет поставлять комплекты для оснащения переговорных «под ключ» на базе ПО VK WorkSpace и оборудования Yealink. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Решение для переговорных включает оборудование Yealink и специальное приложение, разработанное командой VK WorkSpace, которое на него устанавливается. Реализована возможность звонить по видеосвязи из переговорных комнат коллегам и быстро подключаться к встречам из Календаря VK WorkSpace. Также пользователям доступны преимущества Видеозвонков VK WorkSpace: возможность проводить аудио- и видеосозвоны на 500 пользователей без ограничения по времени, организовывать вебинары, подключать гостей по ссылке.

Как отмечается, решение позволит сэкономить на проведении закупок и координации подрядчиков, а также исключить риски несовместимости элементов системы. За ПО и оборудование отвечает единая служба поддержки. Оборудование Yealink поддерживает ключевые функции для проведения гибридных встреч — передачу контента в 4K, угол обзора 120 градусов и интеллектуальную камеру, которая фокусируется на спикере, а при обсуждении показывает всех участников диалога в одном кадре.

«Мы видим запрос рынка на готовые решения, которые экономят время и ресурсы. Теперь нашим клиентам доступен комплексный продукт, в который входит ПО, оптимизированное под него оборудование и гарантированная поддержка. Такое решение обеспечивает удобную коммуникацию между офисными и удаленными сотрудниками и повышает эффективность бизнес-процессов без лишних затрат», — высказался Павел Гонтарев.

«Оптимизация под VK WorkSpace означает, что клиенты получат весь потенциал российского ПО, усиленный премиальным качеством звука и видео Yealink, интеллектуальными функциями камер и простотой управления "из коробки"», — добавил Стивен Ши, директор по продажам в РФ и СНГ компании Yealink.

Ранее сообщалось, что ведущий российский разработчик корпоративного ПО VK Tech представил обновленную версию коммуникационной платформы для бизнеса VK WorkSpace.

