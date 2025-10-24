Ведущий разработчик корпоративного ПО в России представил обновление платформы для бизнеса

VK Tech представил крупнейшее обновление платформы VK WorkSpace

Ведущий российский разработчик корпоративного ПО VK Tech представил обновленную версию коммуникационной платформы для бизнеса VK WorkSpace. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети «ВКонтакте». Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сообщается, что в рамках обновления на платформе VK WorkSpace появится новый суперапп с поддержкой офлайн-режима работы и дополнительными функциями безопасности, геораспределенная почтовая система для надежной связи между филиалами и федерация мессенджера, позволяющая общаться между организациями.

Суперапп VK WorkSpace собирает в одном интерфейсе сервисы платформы: почту, мессенджер, календарь, видеозвонки, диск с документами, оргструктуру и опросы. В новой версии суперапп поддерживает работу с письмами и календарем в офлайн-режиме

на мобильных устройствах и на десктопе.

Как заявили в пресс-службе социальной сети, после обновления платформа позволит компаниям еще эффективнее настроить управление правами пользователей, а сотрудникам — оптимизировать рабочие процессы и вести переписку в мессенджере с коллегами из других организаций.

