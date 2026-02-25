Влюбленная пара занялась сексом на глазах у детей в туристическом месте

The Sun: Мужчина и женщина занялись сексом на виду у посетителей парка Гросвенор

Влюбленная пара занялась сексом на виду у посетителей популярного туристического места в Европе. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в парке Гросвенор, который внесен в список объектов культурного наследия Великобритании II категории. 44-летняя Ребекка Уильямс и ее 50-летний возлюбленный Майкл Бернс сперва целовались на скамье, затем направились к дереву, где устроили половой акт на глазах у взрослых и детей.

Шокированные очевидцы кричали: «Вы отвратительны — подтяните штаны», «Здесь дети». Однако мужчина и женщина смеялись, продолжая непристойные действия. Затем британцы вернулись на скамью, где вскоре были задержаны сотрудниками полиции.

В суде Бернс и Уильямс были приговорены к 26 неделям лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 12 месяцев. Также их обязали выплатить по 300 фунтов стерлингов (31 тысяча рублей) судебных издержек и 154 фунта стерлингов (15,9 тысячи рублей) дополнительного сбора.

