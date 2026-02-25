Врач назвала ошибки при промывании носа

Врач Чернова: Промывание носа солевым раствором грозит ожогом слизистой носа

Бесконтрольное промывание носа солевым раствором при простуде может приводить к серьезным осложнениям, предупредила оториноларинголог сети клиник «Семейная», кандидат медицинских наук Ольга Чернова. Три ошибки, которые многие допускают во время этой процедуры, раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Самой распространенной ошибкой врач назвала приготовление раствора «на глаз». Она объяснила, что слишком концентрированный раствор может вызвать химический ожог слизистой носа, отек и усиление заложенности, а слишком слабый — нарушение защитной функции носа.

Еще одной ошибкой Чернова считает нестерильность домашнего раствора. «Даже если концентрация солевого раствора правильная, водопроводная вода содержит микроорганизмы, способные спровоцировать развитие инфекции. Особенно опасны случаи использования воды из открытых источников: описаны случаи заражения редкими амебами, которые могут привести к тяжелым поражениям носовых пазух и даже мозга», — предупредила специалистка.

Врач добавила, что многие люди неправильно промывают нос: они проводят эту процедуру под большим напором, для чего используют спринцовки или шприцы. Это главная причина, по которой раствор вместе с бактериями и вирусами попадает в евстахиеву трубу — канал, соединяющий носоглотку и среднее ухо. В результате может развиться отит, который может перейти в хроническую форму.

Кроме того, как отметила Чернова, агрессивное промывание повреждает реснитчатый эпителий — тонкие волоски на слизистой, обеспечивающие естественное самоочищение носа. Без них нос теряет способность защищаться от инфекций.

