06:17, 25 февраля 2026Забота о себе

Врач раскрыла неожиданную пользу дневного сна

Сомнолог Магомедова: 15-20 минут дневного сна улучшают умственную деятельность
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Короткий дневной сон продолжительностью не более 20 минут способствует восстановлению сил и повышению работоспособности. Об этом заявила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Карема Магомедова в беседе с РИА Новости.

Доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медицинского университета отметила, что идеальная длительность такого отдыха составляет 15–20 минут.

«В идеале дневной сон — это 15-20 минут, то есть не полный цикл сна. Такой сон приведет к улучшению физической и умственной деятельности», — подчеркнула Магомедова.

Специалист добавила, что наибольшую эффективность принесет сон в первой половине дня.

Ранее психолог и эксперт по сну Майкл Бреус объяснил причину пробуждений в три часа ночи и назвал способ быстро уснуть после них.

