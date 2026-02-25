Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 25 февраля 2026Забота о себе

Эксперт по сну назвал причину пробуждения в три часа ночи

Эксперт по сну Бреус: Ложные позывы в туалет объясняют пробуждения ночью
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Психолог и эксперт по сну Майкл Бреус объяснил причину пробуждений в три часа ночи и назвал способ быстро уснуть после них. Его советы приводит Daily Mirror.

Бреус убежден, что абсолютно все люди просыпаются между часом и тремя часами ночи. По его словам, причина этого заключается в естественных колебаниях уровня гормонов и температуры тела. «Обычно люди переворачиваются на другой бок и засыпают в течение 30 секунд, но иногда этого не происходит, и человек часами лежит без сна», — рассказал специалист.

Самой главной причиной этого эксперт называет позыв в туалет, который возникает в момент ночного пробуждения. По его мнению, в большинстве случаев он является ложным и появляется из-за того, что, когда человек лежит на боку, сдавливается мочевой пузырь. Если сменить позу и подождать примерно 25 секунд, позыв пройдет сам собой, заявил Бреус.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как быстро заснуть и хорошо выспаться? Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
Как быстро заснуть и хорошо выспаться?Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
15 сентября 2022

Эксперт добавил, что, когда человек встает и идет в туалет, сонливость проходит, так как движение повышает частоту сердечных сокращений, а зажженный свет дает мозгу сигнал к пробуждению. Если поход в туалет необходим, Бреус советует вставать медленно, зажечь мягкий, не режущий глаза свет, а также не включать экран смартфона даже на секунду. Он пояснил, что его свет практически моментально пробуждает мозг, поэтому даже обычная проверка времени может стать причиной бессонницы.

Ранее врач-невролог Мария Лавренова рассказала, что сильная утренняя сонливость может быть опасным сигналом. По ее словам, иногда люди не получают достаточно сна при нормальном режиме из-за частых микропробуждений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока невозможно». Урсула фон дер Ляйен высказалась о дате вступления Украины в Европейский союз

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    В Вашингтоне перед обращением Трампа сел самолет судного дня

    Порошенко передал ВСУ 100 FPV-дронов

    Зеленский раскрыл мечты России о президенте на Украине

    Мужчина нашел загадочные останки трехлетней девочки без руки и безлюдной местности

    Эксперт по сну назвал причину пробуждения в три часа ночи

    Король Норвегии госпитализирован

    На Украине началась паника из-за референдума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok