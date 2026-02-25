Эксперт по сну назвал причину пробуждения в три часа ночи

Эксперт по сну Бреус: Ложные позывы в туалет объясняют пробуждения ночью

Психолог и эксперт по сну Майкл Бреус объяснил причину пробуждений в три часа ночи и назвал способ быстро уснуть после них. Его советы приводит Daily Mirror.

Бреус убежден, что абсолютно все люди просыпаются между часом и тремя часами ночи. По его словам, причина этого заключается в естественных колебаниях уровня гормонов и температуры тела. «Обычно люди переворачиваются на другой бок и засыпают в течение 30 секунд, но иногда этого не происходит, и человек часами лежит без сна», — рассказал специалист.

Самой главной причиной этого эксперт называет позыв в туалет, который возникает в момент ночного пробуждения. По его мнению, в большинстве случаев он является ложным и появляется из-за того, что, когда человек лежит на боку, сдавливается мочевой пузырь. Если сменить позу и подождать примерно 25 секунд, позыв пройдет сам собой, заявил Бреус.

Эксперт добавил, что, когда человек встает и идет в туалет, сонливость проходит, так как движение повышает частоту сердечных сокращений, а зажженный свет дает мозгу сигнал к пробуждению. Если поход в туалет необходим, Бреус советует вставать медленно, зажечь мягкий, не режущий глаза свет, а также не включать экран смартфона даже на секунду. Он пояснил, что его свет практически моментально пробуждает мозг, поэтому даже обычная проверка времени может стать причиной бессонницы.

Ранее врач-невролог Мария Лавренова рассказала, что сильная утренняя сонливость может быть опасным сигналом. По ее словам, иногда люди не получают достаточно сна при нормальном режиме из-за частых микропробуждений.