Бывший СССР
00:01, 26 февраля 2026Бывший СССР

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

РИА Новости: Артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Артиллерия морпехов Вооруженных сил (ВС) России уничтожила склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал механик-водитель с позывным Метис в беседе с РИА Новости.

«Наши операторы БПЛА зафиксировали точку, где находились боеприпасы противника. Поступила команда отработать максимально быстро», — рассказал военнослужащий.

По его словам, после попадания двух снарядов склад был полностью уничтожен.

Ранее сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ с тайными ходами на специальной военной операции (СВО).

