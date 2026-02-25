РИА Новости: Артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Красноармейском

Артиллерия морпехов Вооруженных сил (ВС) России уничтожила склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал механик-водитель с позывным Метис в беседе с РИА Новости.

«Наши операторы БПЛА зафиксировали точку, где находились боеприпасы противника. Поступила команда отработать максимально быстро», — рассказал военнослужащий.

По его словам, после попадания двух снарядов склад был полностью уничтожен.

Ранее сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ с тайными ходами на специальной военной операции (СВО).