Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:09, 25 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ начали применять мины с эффектом Доплера

РИА Новости: ВСУ активно применяют мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять в зоне специальной военной операции мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера. Об этом рассказал РИА Новости Дмитрий Садовник, замгендиректора производства дрондетекторов «Тень».

«Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», — пояснил Садовник.

Но методы обнаружения и борьбы с такими вражескими минами, по словам эксперта, остались прежними — как и при обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), потому что детекция мин идет именно за счет обнаружения радиосигнала.

Ранее командир расчета дронов-перехватчиков Ивановской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Монтана рассказал о способностях российского дрона «Бумеранг» эффективно противостоять украинской «Бабе-Яге».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СБ ООН разгорелся спор о национальности российского постпреда Небензи

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    В одной части Украины начался ее распад

    Врач раскрыла неожиданную пользу дневного сна

    ВСУ начали применять мины с эффектом Доплера

    Сийярто объяснил план ЕС по запрету импорта нефти из России

    Россиянам назвали главную ошибку при подготовке дачи к весне

    Политолог назвал условие для завершения конфликта на Украине в 2026 году

    Полиция арестовала голого мужчину после домогательств к оленю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok