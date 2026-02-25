Реклама

05:16, 25 февраля 2026

Назван самый сильный российский противник украинской «Бабы-Яги»

Российский FPV-дрон «Бумеранг» стал лучшим для борьбы с украинской «Бабой-Ягой»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир расчета дронов-перехватчиков Ивановской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Монтана в разговоре с РИА Новости заявил, что российские дроны-перехватчики линейки «Бумеранг» на сегодняшний день являются самыми эффективными, стабильными и распространенными для борьбы с украинскими беспилотниками.

«Они зарекомендовали себя достаточно эффективно, это топовые дроны высокого качества», — отметил Монтана.

Военнослужащий также добавил, что его подразделение применяет модель «Бумеранг-10» в основном для перехвата тяжелых гексакоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга», которые доставляют наибольшие проблемы пехоте на передовой.

Сам Монтана за время службы в зоне СВО при помощи «Бумеранга» уничтожил 197 вражеских целей.

Ранее российские артиллеристы рассказали об эффективной борьбе с беспилотниками ВСУ.

