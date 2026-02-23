Реклама

Россия
06:02, 23 февраля 2026Россия

Российские артиллеристы рассказали о борьбе с БПЛА ВСУ

«Известия»: ВСУ боятся российских артиллеристов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся российских артиллеристов, из-за чего нередко отступают с поля боя. Об этом рассказали военнослужащие 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса Вооруженных сил (ВС) России в беседе с «Известиями».

По словам командира подразделения с позывным Редут, перед бригадой поставлена задача обеспечения продвижения Российской армии. Военнослужащие оказывают огневую поддержку сослуживцам, наблюдают за небом, уничтожают пункты управления беспилотниками и сами дроны.

«Враг боится, наверное, больше всего отступает. И, в принципе, кто не сдался, выхода уже нету. Все-таки 220-й калибр — это довольно-таки серьезный калибр, который не позволяет врагу даже спрятаться», — рассказал водитель с позывным Остап.

Ранее артиллеристы ВС России уничтожили склады боеприпасов для FPV-дронов ВСУ на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Атака была нанесена с помощью высокоточного снаряда «Краснополь».

