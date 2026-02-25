Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:55, 25 февраля 2026Интернет и СМИ

Живущий в США российский блогер рассказал о «моющих сортиры» соотечественниках

Блогер Мэддисон: Большинство россиян в США борются за каждый доллар
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Mrs. Marple / YouTube

Живущий в США блогер и стример Илья Давыдов, известный как Мэддисон, заявил, что многие переехавшие в Америку россияне зарабатывают на жизнь тяжелым трудом. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Большинство наших тут все время в борьбе за каждый доллар, на тяжелых работах по типу мойки сортира», — отметил стример. Возможно причиной того, что эмигрантам из России приходится зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом, Мэддисон назвал то, что они не знают английского языка и не имеют американского образования.

При этом свой доход в США блогер назвал высоким. «Платформа, на которой я стримлю, крайне меня ценит и деньгами не обижает», — пояснил он.

Ранее Мэддисон заявил, что не жалеет о переезде в Америку. Стример заверил, что в США живет свою лучшую жизнь и задумывается о том, чтобы начать заниматься бизнесом и открыть собственную пивную.

Илья Мэддисон сообщил о переезде в США в сентябре. Он заявил, что переехать в Америку ему помог адвокат. Блогер объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Гоблин счел омерзительными статьи про Галкина

    Украинский скелетонист призвал к отставке главу Международного олимпийского комитета

    ВСУ испугались достижений России в области беспилотников

    Застройщики стали чаще затягивать со сдачей домов

    Россиянам назвали главную опасность менингита

    В Азербайджане начали проверку на соответствие стандартам НАТО

    В США описали «уничтожение» истребителя F-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok