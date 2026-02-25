Живущий в США российский блогер рассказал о «моющих сортиры» соотечественниках

Блогер Мэддисон: Большинство россиян в США борются за каждый доллар

Живущий в США блогер и стример Илья Давыдов, известный как Мэддисон, заявил, что многие переехавшие в Америку россияне зарабатывают на жизнь тяжелым трудом. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Большинство наших тут все время в борьбе за каждый доллар, на тяжелых работах по типу мойки сортира», — отметил стример. Возможно причиной того, что эмигрантам из России приходится зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом, Мэддисон назвал то, что они не знают английского языка и не имеют американского образования.

При этом свой доход в США блогер назвал высоким. «Платформа, на которой я стримлю, крайне меня ценит и деньгами не обижает», — пояснил он.

Ранее Мэддисон заявил, что не жалеет о переезде в Америку. Стример заверил, что в США живет свою лучшую жизнь и задумывается о том, чтобы начать заниматься бизнесом и открыть собственную пивную.

Илья Мэддисон сообщил о переезде в США в сентябре. Он заявил, что переехать в Америку ему помог адвокат. Блогер объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.