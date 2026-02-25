Реклама

14:47, 25 февраля 2026

«Золотой гаишник» поплатился за продажу водительских прав россиянам

«Золотой гаишник» Шайбаков получил 18,5 года за продажу прав без сдачи экзаменов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Суд в Уфе огласил приговор в отношении бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД по Башкирии Ильдуса Шайбакова, известного как «золотой гаишник». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Экс-полицейского признали виновным по статьям 210 («Организация и участие в преступном сообществе»), 290 («Получение взятки»), 30, 290 («Покушение на получение взятки»), 286 («Превышение должностных полномочий») и 33, 286 («Организация превышения должностных полномочий») УК РФ. Его приговорили к 18,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 2,5 миллиона рублей, а также лишили специального звания «подполковник полиции». Семерым подчиненным Шайбакова назначили сроки от 12 до 17,5 года со штрафами и лишениями спецзваний.

Как уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Башкирии, преступления происходили в период с 2015 по 2020 год. Восемь человек в составе преступной группировки продавали водительские права без сдачи экзаменов. Общая сумма взяток составила более одного миллиона рублей. Вину задержанные не признали. У них изъяли имущество на 45 миллионов рублей.

Ранее прокуратура запрашивала для Шайбакова 23 года лишения свободы.

