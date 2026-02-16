Реклама

17:36, 16 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыт срок для продавшего права россиянам на миллиард рублей «золотого гаишника»

В Башкирии создавшему ОПГ экс-главе МРЭО ГИБДД Шайбакову грозит 23 года
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Башкирии создателю продавшей права на миллиард рублей организованной преступной группировки (ОПГ), которая состояла из сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД, их бывшему начальнику Ильдусу Шайбакову, известному как «золотой гаишник», грозит 23 года колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Соответствующий срок для Шайбакова запросила прокуратура. Кроме того, обвинение хочет лишить его звания, оштрафовать на пять миллионов рублей и запретить работать в правоохранительных органах на 10 лет. Приговор фигуранту будет оглашен 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Шайбаков и семь его коллег обвиняются по статьям 210 («Организация и участие в преступном сообществе»), 290 («Получение должностным лицом взятки»), 291.2 («Мелкое взяточничество») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, он создал преступное сообщество, в которое в разное время вовлекал подчиненных.

