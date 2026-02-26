Администрация США отказалась рассматривать инцидент в водах Кубы как нечто серьезное

Вэнс: США не рассматривают инцидент в водах Кубы как нечто серьезное

Администрация США отказалась рассматривать инцидент с катером в водах Кубы как нечто серьезное и вызывающее значительные опасения. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, его слова приводит ТАСС.

«Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться», — сказал политик.

Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды страны и открыл стрельбу. Согласно информации ведомства, жертвами перестрелки стали четыре американца, еще шесть пострадали.

Как позднее писала The New York Times со ссылкой на американского чиновника, катер не имел отношения к ВМС США или Береговой охране. Собеседник газеты уточнил, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы.