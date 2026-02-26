Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 26 февраля 2026Мир

Британии предрекли трудности с отправкой солдат на Украину

The Times: Великобритании придется вывести войска из Эстонии и Кипра для Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетМинобороны

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Великобритании придется вывести свои войска из Эстонии и Кипра для отправки на Украину, если этого будет требовать будущее соглашение по урегулированию конфликта. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на военных чиновников.

«Британии потребовалось бы вывести солдат из Эстонии и Кипра, чтобы отправить бригаду на Украину после потенциальной мирной сделки», — говорится в материале.

По данным издания, присутствие пяти тысяч солдат на Украине потребует задействования 20 тысяч человек, включающих силы для материально-технического обеспечения и ротации.

Представитель Минобороны Великобритании заявил газете, что у Лондона не будет необходимости выводить свои войска из Эстонии и Кипра для отправки на Украину.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно ввести войска на территорию Украины, не дожидаясь решения Москвы о прекращении огня. Европейские военные, по мнению политика, нужны там для выполнения небоевых задач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чертов трубопровод». В Европе придумали план по «Дружбе» ради Орбана и Украины. В чем он заключается?

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Родившая в аэропорту Турции россиянка обжаловала лишение родительских прав

    Австрийский лыжник оценил шансы Большунова составить конкуренцию Клебо на Олимпиаде

    Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

    В России указали на соотношение при обмене телами военных с Украиной

    Нападавших без причин на жителей Подмосковья подростков в балаклавах решили наказать

    Москвичам назвали время цветения растений

    Популярный певец не смог сдержать смех на похоронах своей бабушки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok