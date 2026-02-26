The Times: Великобритании придется вывести войска из Эстонии и Кипра для Украины

Великобритании придется вывести свои войска из Эстонии и Кипра для отправки на Украину, если этого будет требовать будущее соглашение по урегулированию конфликта. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на военных чиновников.

«Британии потребовалось бы вывести солдат из Эстонии и Кипра, чтобы отправить бригаду на Украину после потенциальной мирной сделки», — говорится в материале.

По данным издания, присутствие пяти тысяч солдат на Украине потребует задействования 20 тысяч человек, включающих силы для материально-технического обеспечения и ротации.

Представитель Минобороны Великобритании заявил газете, что у Лондона не будет необходимости выводить свои войска из Эстонии и Кипра для отправки на Украину.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно ввести войска на территорию Украины, не дожидаясь решения Москвы о прекращении огня. Европейские военные, по мнению политика, нужны там для выполнения небоевых задач.