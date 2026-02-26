Буданов назвал своей главной задачей наладить эффективный переговорный процесс

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал свою главную задачу на посту — наладить эффективный переговорный процесс. Он высказался об этом в интервью ливанскому изданию Almodon.

Он утверждает, что сложность нынешней ситуации заставляет отложить второстепенные политические вопросы и сосредоточиться на создании действенной переговорной платформы вместе с союзниками.

«Нынешние переговоры — это очень сложный процесс, и установить какие-либо точные сроки их завершения невозможно. И, конечно, мы делаем все возможное, чтобы ускорить это», — отметил Буданов.

Ранее Буданов заявил, что в переговорах о мирном урегулировании на Украине приближается момент для принятия окончательных решений о судьбе конфликта. Он признал, что переговорный процесс «идет непросто», но стороны «движутся вперед».