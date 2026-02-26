Четыре российских аэропорта приостановили работу на фоне угрозы атак БПЛА

Росавиация: Аэропорты Москвы ввели ограничения на фоне угрозы атак БПЛА

Четыре аэропорта Москвы приостановили работу на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Так, столичные воздушные гавани Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево временно не принимают и не отправляют самолеты. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых над городом беспилотниках. Каких-либо других подробностей об отражении атаки на столицу градоначальник не привел.