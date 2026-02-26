Собянин сообщил о третьем сбитом БПЛА на подлете к Москве

На подлете к Москве сбит третий за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Каких-либо других подробностей об отражении атаки на столицу градоначальник не привел.
До этого Собянин сообщал о том, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских БПЛА.
Ранее стало известно, что системы ПВО за ночь с 25 на 26 февраля уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. БПЛА были уничтожены над Брянской, Тульской, Калужской, Белгородской и Воронежской областями, а также акваториями Черного и Азовского морей.