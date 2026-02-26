Собянин сообщил о третьем сбитом БПЛА на подлете к Москве

Реклама

Россия
17:05, 26 февраля 2026Россия

Собянин заявил, что на подлете к Москве сбит третий украинский БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На подлете к Москве сбит третий за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки на столицу градоначальник не привел.

До этого Собянин сообщал о том, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских БПЛА.

Ранее стало известно, что системы ПВО за ночь с 25 на 26 февраля уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. БПЛА были уничтожены над Брянской, Тульской, Калужской, Белгородской и Воронежской областями, а также акваториями Черного и Азовского морей.

