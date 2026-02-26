Реклама

Россия
07:18, 26 февраля 2026Россия

Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на регионы России

Средства ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь с 25 на 26 февраля уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы России раскрыли в Минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, БПЛА были уничтожены над Брянской, Тульской, Калужской, Белгородской и Воронежской областями. Также по одному дрону сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

О каких-либо разрушениях на земле Минобороны не сообщает.

Известно, что вечером 25 февраля ВСУ также пытались атаковать Россию и задействовали при этом в два раза больше дронов.

