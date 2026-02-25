ВСУ попытались ударить по России более чем полусотней беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 60 беспилотников ВСУ за три часа

Вечером 25 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести массированный удар по территории России. Минобороны сообщило, что за три часа было уничтожено 60 беспилотников противника, передает РИА Новости.

Больше всего летательных аппаратов сбили в небе над Республикой Крым — 27. Еще 17 дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области, 9 — над акваторией Черного моря. Также в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении четырех беспилотников над Курской областью и трех — над Брянской.

Уточняется, что все дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

При этом в период с 14:00 до 20:00 масштабы атак оказались значительно меньше — за это время над регионами России уничтожили 13 беспилотников.