Россия
23:21, 25 февраля 2026Россия

ВСУ попытались ударить по России более чем полусотней беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 60 беспилотников ВСУ за три часа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Вечером 25 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести массированный удар по территории России. Минобороны сообщило, что за три часа было уничтожено 60 беспилотников противника, передает РИА Новости.

Больше всего летательных аппаратов сбили в небе над Республикой Крым — 27. Еще 17 дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области, 9 — над акваторией Черного моря. Также в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении четырех беспилотников над Курской областью и трех — над Брянской.

Уточняется, что все дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

При этом в период с 14:00 до 20:00 масштабы атак оказались значительно меньше — за это время над регионами России уничтожили 13 беспилотников.

