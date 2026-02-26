Реклама

Россия
16:56, 26 февраля 2026Россия

Украина предприняла попытку удара по Москве

Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку удара по Москве, предпринятую Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

По его данным, уничтожены два беспилотника. Информация о районе падения обломков и возможных последствиях на земле не приводится. На месте работают специалисты экстренных служб.

Несколько минут спустя Собянин рассказал о третьем сбитом беспилотнике.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 26 февраля 17 украинских дронов. Семь из них сбили в Брянской области, четыре — в Тульской, два — в Калужской, по одному — в Белгородской и Воронежской, еще по одному — над акваториями Черного и Азовского морей.

