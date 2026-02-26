Реклама

12:00, 26 февраля 2026

Дальнобойщик заехал в гости к друзьям и неожиданно разбогател на 154,5 миллиона рублей

В США дальнобойщик из Техаса выиграл 2 миллиона долларов в лотерею в Мэриленде
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ivan Smuk / Shutterstock / Fotodom  

В США дальнобойщик из штата Техас заехал в гости к друзьям в Мэриленд и неожиданно выиграл в лотерею два миллиона долларов (154,5 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Мужчина рассказал, что сначала даже не думал о том, чтобы сыграть в лотерею. «Я зашел в магазин за продуктами, и лотерея вообще не входила в мои планы. Но тут я увидел автомат с билетами», — поделился воспоминаниями счастливчик.

Кроме того, обычно он всегда покупал билеты за 10 долларов, но в этот раз решил купить билет за 30. Вскоре выяснилось, что благодаря спонтанному решению мужчина разбогател на два миллиона долларов.

Американец заявил, что у него пока нет планов на выигрыш, но часть денег он разделит с родными. Он также пообещал обязательно еще раз заехать в тот самый магазин, который сделал его миллионером.

Ранее в американском городе Уодсвуэт, штат Огайо, женщина выиграла миллион долларов (76,4 миллиона рублей) в лотерею благодаря нерешительности. Она долго не могла решить, какой билет купить и воспользовалась советом продавца.

