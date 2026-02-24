Нерешительность принесла богатство заехавшей на заправку женщине

UPI: Американка выиграла в лотерею миллион долларов, доверившись продавцу

В американском городе Уодсвуэт, штат Огайо, женщина выиграла миллион долларов (76,4 миллиона рублей) в лотерею благодаря нерешительности. Об этом сообщает UPI.

Американка заехала на заправку и решила приобрести лотерейный билет, но некоторое время не могла решить, какой именно. Продавец предложил ей взять билет мгновенной лотереи Extreme Millions Scratch-Off за 30 долларов (2,3 тысячи рублей).

Женщина сначала сомневалась и даже призналась продавцу, что муж убьет ее за покупку столь дорогого билета, но все же решилась довериться чужому выбору. Она стерла защитный слой и узнала, что риск оправдал себя и принес ей богатство.

Победительница могла либо получить миллион долларов платежами по 40 тысяч долларов (три миллиона рублей) в течение 25 лет, либо забрать 500 тысяч долларов (38,2 миллиона рублей) сразу.

Она выбрала второй вариант, и после уплаты налогов ее приз составил 366 250 долларов (28 миллионов рублей). На эти деньги она планирует купить машину или две, а оставшуюся сумму отложить.

Ранее сообщалось, что в США упрямый мужчина выиграл 3,5 миллиона долларов (267,2 миллиона рублей) после 22 лет неудач. Все это время он ставил на одну и ту же комбинацию чисел.