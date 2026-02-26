Десятки подростков в балаклавах начали без причин нападать на жителей города под Москвой

Десятки подростков в балаклавах начали без причин нападать на жителей Мытищ

Десятки подростков в балаклавах начали без причин нападать и избивать жителей подмосковного города Мытищи. Свои действия несовершеннолетние почти всегда фиксируют на камеру, об этом стало известно порталу Msk1.ru.

Мать одного из пострадавших отметила, что в банде орудуют около 20 человек. Женщина пояснила, что ее сына жестоко избили из-за того, что он едва не попал снежком в бабушку зачинщика нападения. На 16-летнего подростка налетели во дворе дома № 4 на 1‑й Институтской улице в микрорайоне Строитель. Как утверждает родительница, его толпой пинали ногами по голове. Юноша на мгновение потерял сознание, но издевательства продолжились. Разогнала драчунов женщина, выходившая из подъезда.

Школьник не стал рассказывать о произошедшем в семье. Вместо этого он солгал, что повздорил с товарищем. У юноши зафиксировали в травмпункте гематому в области глазного яблока, сотрясение головного мозга и ушибы. Спустя несколько дней обидчики снова появились: они выманили подростка в подъезд и заставляли под угрозами извиняться. Выбравшись, школьник рассказал все родителям.

Мать выяснила, что атакам подвергался не только ее сын. Банда, по словам горожанки, избивает сверстников и случайных людей. 23 февраля агрессивные подростки избили двух прохожих, после чего они убежали в сторону торгового центра «Красный кит». Очевидцы утверждают, что подростки шатались и могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Амурской области 14-летняя школьница зверски избила сверстницу на камеру.