Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:57, 26 февраля 2026Россия

Десятки подростков в балаклавах начали без причин нападать на жителей города под Москвой

Десятки подростков в балаклавах начали без причин нападать на жителей Мытищ
Майя Назарова

Кадр: страница «Говорят Мытищи» во «ВКонтакте»

Десятки подростков в балаклавах начали без причин нападать и избивать жителей подмосковного города Мытищи. Свои действия несовершеннолетние почти всегда фиксируют на камеру, об этом стало известно порталу Msk1.ru.

Мать одного из пострадавших отметила, что в банде орудуют около 20 человек. Женщина пояснила, что ее сына жестоко избили из-за того, что он едва не попал снежком в бабушку зачинщика нападения. На 16-летнего подростка налетели во дворе дома № 4 на 1‑й Институтской улице в микрорайоне Строитель. Как утверждает родительница, его толпой пинали ногами по голове. Юноша на мгновение потерял сознание, но издевательства продолжились. Разогнала драчунов женщина, выходившая из подъезда.

Школьник не стал рассказывать о произошедшем в семье. Вместо этого он солгал, что повздорил с товарищем. У юноши зафиксировали в травмпункте гематому в области глазного яблока, сотрясение головного мозга и ушибы. Спустя несколько дней обидчики снова появились: они выманили подростка в подъезд и заставляли под угрозами извиняться. Выбравшись, школьник рассказал все родителям.

Мать выяснила, что атакам подвергался не только ее сын. Банда, по словам горожанки, избивает сверстников и случайных людей. 23 февраля агрессивные подростки избили двух прохожих, после чего они убежали в сторону торгового центра «Красный кит». Очевидцы утверждают, что подростки шатались и могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Амурской области 14-летняя школьница зверски избила сверстницу на камеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе придумали план по «чертову трубопроводу» Орбана

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Пропавшего россиянина съели хищники

    Россиянин вошел в состав миссии НАСА Crew-13

    Раскрыты подробности дела о подготовке подрыва главы оборонного предприятия в России

    Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

    Пес в Подмосковье наелся шоколадных конфет и оказался в лечебнице

    Китай задрал цены на оптоволокно для России

    Бывший президент Гарварда уйдет в отставку из-за связей с Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok