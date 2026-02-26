Реклама

Девушка осталась ночевать у друга и немедленно пожалела об этом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Froggie-Enthusiast рассказал, как случайно испортил внешний вид своей подруги. Та осталась ночевать у автора после совместного похода на концерт.

«Я уже давно ношу ярко-зеленый ирокез. Чтобы волосы держались, мне приходится мыть их почти каждый день и использовать много лака. Из-за этого цвет довольно быстро тускнеет, поэтому я смешиваю зеленую краску для волос с шампунем и кондиционером», — объяснил молодой человек.

Вечером перед сном он предупредил подругу, чтобы она использовала во время похода в душ другой шампунь, так как основной предназначен специально для его зеленых волос. Однако спустя считанные минуты девушка в ужасе выбежала из ванной — на ее светлых волосах виднелись ярко-зеленые пятна.

«Я спросил ее, почему она использовала не тот шампунь, на который я ей указал. Оказывается, она подумала, что я просто пытаюсь таким образом спрятать от нее более качественный шампунь, чтобы она его не потратила, — написал автор. — Теперь она со мной не разговаривает и рассказывает всем нашим друзьям, что я хам, поскольку не сказал ей про краситель».

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как опростоволосился перед матерью своей девушки во время ночевки у своей избранницы. По его словам, это произошло, когда женщина приехала погостить к дочери.

